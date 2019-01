Lana Del Rey, il nuovo singolo è ‘Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it’

Dopo il primo singolo Venice Beach, Lana Del Rey ha pubblicato un’altra canzone estratta dal suo prossimo e attesissimo album Norman Fucking Rockwell. Si tratta di Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it, una bella ballata per pianoforte e voce, semplice ed essenziale, che potete ascoltarlo grazie al video qui sotto.

Il brano era stato già anticipato lo scorso ottobre, ma aveva un titolo diverso – Sylvia Plath. Il nuovo album di Lana Del Rey è prodotto da Jack Antonoff e verrà pubblicato quest’anno, ma non ha ancora una data d’uscita ufficiale.