Lana Del Rey, il nuovo album ‘Blue Banisters’ uscirà in estate

Lana Del Rey ha annunciato l’uscita di un nuovo album. Si intitola Blue Banisters e uscirà il 4 luglio, meno di quattro mesi dopo Chemtrails Over the Country Club.

In marzo, il giorno dopo la pubblicazione di Chemtrails, la cantante aveva lasciato intendere che il 1° giugno avrebbe pubblicato un altro disco intitolato Rock Candy Sweet. Non è chiaro se Blue Banisters sia lo stesso progetto o se Rock Candy Sweet sia stato rimandato.

Una cosa è certa: la foto utilizzata nell’artwork dei due album è lo stesso. Qui sotto il nuovo annuncio e il post di un mese fa in cui faceva riferimento a Rock Candy Sweet (in una storia di Instagram lo descriveva come «il mio prossimo album»).

Album out July 4th

BLUE BANISTERS pic.twitter.com/q37PDKeyy5 — Lana Del Rey (@LanaDelRey) April 28, 2021