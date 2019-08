Lana Del Rey ha pubblicato una cover di Donovan

In attesa del nuovo disco di Lana Del Rey in uscita a fine agosto, i fan possono consolarsi con la cover di Season Of The Witch, brano di Donovan che Lana ha cantato come colonna sonora di Scary Stories To Tell In The Dark, film di André Øvredal prodotto da Guillermo del Toro. Potete ascoltarla qui:

Nel frattempo è arrivata anche la studio version di Looking For America, brano scritto dopo le sparatorie di El Paso e Dayton: «I’m still looking for my own version of America/ One without the guns, the flag can freely fly/ No bombs in the sky, only fireworks and you and I».