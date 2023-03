Lana Del Rey ha pubblicato ‘The Grants’, nuovo anticipo del suo album

I vocalizzi rilassanti di Lana Del Rey e il suon morbido di un pianoforte. Lana ha pubblicato a sorpresa The Grants, la canzone di apertura del suo prossimo album, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.

The Grants – che prende il nome dalla famiglia della Del Rey, il suo vero cognome è Grant – si apre con i vocalizzi delle coriste Melodye Perry, Pattie Howard e Shikena Jones che registrano i cori per la canzone mentre ricevono indicazioni. «Ancora una volta, siete pronte?», dice una donna prima che cantino il ritornello di Del Rey e la canzone abbia ufficialmente inizio.

«Il primogenito di mia sorella, porterò anche lui con me. L’ultimo sorriso di mia nonna, porterò anche quello con me», canta Lana nel pezzo. «È una vita bellissima. Ricordatelo anche per me».

Il tema della famiglia del ponte (e del titolo della canzone) arriva al momento giusto, dato che suo padre, Rob Grant, ha annunciato il suo album di debutto Lost at Sea alcune settimane fa. Definito un “musicista accidentale”, pubblicherà una raccolta di brani al pianoforte, due dei quali – Hollywood Bowl e il brano che dà il titolo all’LP – cantati dalla figlia Lana.

Il nuovo disco di Lana invece uscirà il prossimo 24 marzo. Ci siamo fatti raccontare tutto nella nostra ultima cover story che trovate qui.