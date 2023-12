Lana Del Rey ha pubblicato la sua versione di ‘Take Me Home, Country Roads’

Lana Del Rey ha pubblicato, a sorpresa, la sua versione di Take Me Home, Country Roads di John Denver. Potete ascoltarla qui:

Il brano arriva dopo che Lana ha fatto un’altra cover di un classico americano. Parliamo di Unchained Melody, eseguita per uno speciale natalizio andato in onda da Graceland.

La cantautrice ha continuato a tenersi impegnata da quando ha concluso il suo breve tour autunnale in ottobre. Il mese scorso ha ricevuto cinque nomination ai Grammy per il suo album Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd?.

Il disco è nominato come Album of the Year e Best Music Album, mentre il brano A&W è nominato nelle categorie Song of the Year e Best Alternative Music Performance.