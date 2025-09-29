Lana Del Rey ha cantato a sorpresa con una band di strada

Certe cose succedono solo in America. I Fastest Kids in School sono una band di Santa Barbara. Nonostante l’età dei tre membri, uomini fatti e finiti e non ragazzini sbarbati, il gruppo si è formato solo lo scorso 13 marzo.

Nonostante abbiano annunciato un album, questa band indie-rock non ha ancora pubblicato niente e in questo periodo sta cercando di mettere un po’ di chilometri di gavetta suonando in giro per la California.

Nel weekend la band stava suonando sul palco esterno di una birreria a Santa Monica. In scaletta West Coast di Lana Del Rey, dal suo album Ultraviolence. Ma caso vuole che la stessa Lana fosse a passeggiare nel quartiere, mangiando un gelato, quando le note del suo brano la raggiungono.

Così Lana si è avvicinata al palco chiedendo alla band di poter cantare con loro la sua West Coast cogliendo di sorpresa sia i musicisti che il pubblico. «Un concerto che non scorderemo mai», il commento dei Fastest Kids in School che, giusto per dare un quadro più ampio, su Instagram hanno meno di 300 follower.

Il racconto di uno dei tre musicisti: «Stava semplicemente passando di lì mentre suonavamo la sua canzone e ci ha chiesto se potevamo farla salire sul palco. Ovviamente abbiamo accettato e in quel momento non ci ho capito più niente. Mi ha detto che era semplicemente “uscita a prendere un gelato”».