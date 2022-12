Lana Del Rey ha annunciato un nuovo disco e si può già sentire la title track

Dopo un video di conferma dell’annuncio, una foto in studio del produttore Jack Antonoff e un elegante aggiornamento del logo, Lana Del Rey ha annunciato ufficialmente il nuovo album Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, in uscita il 10 marzo 2023.

Per accompagnare l’annuncio, la Del Rey ha pubblicato il brano che dà il titolo all’album, della durata di quasi cinque minuti. Potete ascoltarlo qui:

Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean BLVD segue il contributo della Del Rey a Snow on the Beach di Taylor Swift. «Sono una fan sfegatata», ha detto la Swift di Lana Del Rey, aggiungendo che il brano Midnights parla di “innamorarsi di qualcuno nello stesso momento in cui lui si innamora di te, una specie di cataclisma, un momento fatale in cui ti rendi conto che qualcuno prova esattamente quello che provi tu”.

Gli ultimi due dischi di Lana Del Rey sono stati pubblicati entrambi nel 2021: Blue Bannisters e Chemtrails Over the Country Club. Quest’anno ha fatto una cover di Buddy’s Rendezvous di Father John Misty e ha pubblicato il singolo Watercolor Eyes per la seconda stagione di Euphoria.