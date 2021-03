Lana Del Rey ha annunciato un altro album, ‘Rock Candy Sweet’ 

Lana Del Rey ha annunciato il titolo e la data d’uscita del suo prossimo album: si intitola Rock Candy Sweet e uscirà il primo giugno 2021. L’annuncio è arrivato sul profilo Instagram della cantante, che ha spiegato di averlo scritto per rispondere a chi la accusa di appropriazione culturale, come un recente articolo pubblicato su Harper’s Bazaar.

«Vorrei ringraziarvi ancora per articoli gentili come questo», ha scritto la cantante su uno screenshot del pezzo, «e per ricordarmi che la mia carriera è fondata sull’appropriazione culturale e sul rendere glamour gli abusi domestici. Combatterò questi pensieri nel mio prossimo disco, Rock Candy Sweet». In particolare, l’articolo di Harper’s Bazaar fa riferimento a un commento che Lana aveva fatto sull’artwork del suo ultimo album («Sulla copertina di questo disco ci sono persone di colore»). «Sapevo cosa avrebbero detto», ha spiegato. «Quando hanno iniziato ho semplicemente risposto: Ho un sacco di problemi, ma l’inclusività non è uno di questi. Non lo è, non potete farci niente».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lana Del Rey (@lanadelrey)

Chemtrails Over the Country Club, l’ultimo album di Lana Del Rey, è uscito lo scorso venerdì. Ne abbiamo parlato qui.