Lana Del Rey ha svelato la cover del suo album spoken word, poi si è pentita

In un post pubblicato e poi cancellato dai suoi profili social, Lana Del Rey aveva svelato i dettagli del suo album spoken word (e del libro di poesie che lo accompagna) annunciato alla fine dello scorso anno e poi rimandato.

🚨 Lana Del Rey is finally releasing her audiobook of poems “Violet Bent Backwards Over The Grass” soon – here’s the album cover! pic.twitter.com/EYZxrV1NIo — Lanaism💥Lana Del Rey Source (@LanaismPoland) April 11, 2020

Il progetto si intitola Violet Bent Backwards Over The Grass, è una collaborazione con Jack Antonoff, che ha scritto le musiche di accompagnamento, e in copertina avrà l’illustrazione di un albero di arance. Non solo, Lana Del Rey ha anche pubblicato un breve video-teaser in cui recita una poesia accompagnata da tastiere soffuse e dal rumore del traffico. Potete vederlo qui sotto.