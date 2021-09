Lana Del Rey ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo

Lana Del Rey ha annunciato l’uscita di un singolo estratto da Blue Banisters, il suo nuovo album previsto per l’estate e poi rimandato. Il brano si intitola ARCADIA e arriverà mercoledì 8 settembre.

La cantante aveva annunciato il seguito di Chemtrails Over the Country Club – di cui vi abbiamo parlato qui – a marzo: il disco doveva intitolarsi Rock Candy Sweet ed era stato scritto per rispondere a chi la accusava di appropriazione culturale, ma non è mai uscito e non è più stato nominato. Poi, ad aprile, si è trasformato in Blue Banisters, mentre a maggio sono usciti tre brani: la title track, Text Book e Wildflower Wildfire. Ora è il turno di ARCADIA: «Ascoltatela come avete fatto con Video Games», ha detto lei. Per la data d’uscita dell’album, invece, ci sarà ancora da aspettare.