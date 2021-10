Lana Del Rey, guarda il video di ‘Blue Banisters’

Lana Del Rey ha pubblicato il video di Blue Banisters, la title track del suo nuovo album in uscita questo venerdì, il 22 ottobre.

Il video si apre con uno zoom su una fotografia della cantante su un trattore, poi racconta una giornata che lei e alcune amiche passano in una casa abbandonata. Insieme dipingono e cucinano, in un’atmosfera astratta e sospesa.

Blue Banisters è l’ottavo album in studio di Lana Del Rey e il secondo del 2021 dopo Chemtrails Over the Country Club (ne abbiamo parlato qui), uscito a marzo. Oltre alla title track, abbiamo già ascoltato altri tre singoli: Arcadia, Text Book e Wildflower Wildfire.