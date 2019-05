Lana Del Rey, ecco la cover di ‘Doin’ Time’ dei Sublime

Lana Del Rey ha pubblicato la sua versione della canzone dei Sublime Doin’ Time. La cantante, che aveva già annunciato l’uscita nei giorni scorsi, prende in prestito il tono di voce morbido dello scomparso Bradley Nowell, aggiungendo la sua vibrazione come personale firma. La canzone è stata prodotta da Andrew Watt e Happy Perez e apparirà nel documentario in uscita Sublime, che “delinea la storia dell’iconica band californiana”.

“Non passa giorno in cui non ascolto almeno una canzone dei Sublime”, ha detto Lana Del Rey in un comunicato. “Hanno incarnato l’atmosfera SoCal e hanno creato un genere e un suono totalmente loro”.

Bud Gaugh dei Sublime ha aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare con Lana a questo progetto. Il suono fumoso e sexy della sua voce dà nuova vita a uno dei nostri singoli preferiti”. Troy Dendekker, la vedova di Nowell, ha osservato: “La cover di Lana di Doin’ Time è magica e inquietante. Che onore avere il suo talento che dà il suo contributo alla storia dei Sublime”.

Sublime, il film, è diretto dal premio Oscar Bill Guttentag, che in precedenza aveva diretto Twin Towers e You Don’t Have to Die. Il film è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival di New York in aprile.