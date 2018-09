Lana Del Rey, è uscito il nuovo singolo ‘Mariners Apartment Complex’

Lana Del Rey ha pubblicato un nuovo singolo, intitolato Mariners Apartment Complex. Il brano è stato prodotto da Jack Antonoff mentre la clip che lo accompagna è stata realizzata dalla sorella di Lana, Chuck Del Rey.



Mariners Apartment Complex è solo la prima dei duo nuovi brani di Lana Del Rey in arrivo. Il secondo, Venice Bitch, uscirà il 18 settembre. Entrambi i singoli sono il primo anticipo del nuovo album, in uscita prevista per il 2019. Stando ai primi indizi, sembra che la produzione del seguito di Lust For Life sia stata affidata ancora una volta a Antonoff già al lavoro con Lorde (Melodrama), St. Vincent (Masseduction), e Taylor Swift (Reputation).