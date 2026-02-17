Lana Del Rey è tornata

Lana Del Rey è ufficialmente tornata. La cantautrice ha fatto il suo ritorno con White Feather Hawk Tail Deer Hunter, brano tratto dal suo prossimo album, Stove.

La canzone ha un arrangiamento essenziale, con qualche arco che ne impreziosisce la struttura.

Il titolo della canzone era già stato rivelato il 10 febbraio tramite le sue storie Instagram, dove Lana l’aveva definita la sua “canzone preferita” di Stove. »È quella che stavo aspettando», ha dichiarato, aggiungendo che il brano è stato coprodotto da Drew Erickson e Jack Antonoff, e scritto insieme a suo marito Jeremy Dufrene, al cognato e a sua sorella Caroline “Chuck” Grant.

La cantante ha anche accennato alla data di uscita dell’album: “Onestamente, presto. Il vinile richiede circa tre mesi di produzione, quindi aggiungendo un paio di settimane… potrebbe essere un po’ meno o un po’ più di così». Qualunque sia la data definitiva, sarà un giorno speciale per i fan di Del Rey, che attendono con ansia il suo 10° album in studio, dopo il precedente Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd del 2023.

White Feather Hawk Tail Deer Hunter arriva 10 mesi dopo i singoli Henry, Come On e Bluebird, e sei mesi dopo che Del Rey aveva condiviso un estratto di un brano con riferimenti pungenti a Ethel Cain. Quando Henry è stato pubblicato nell’aprile 2025, l’album si chiamava ancora The Right Person Will Stay (prima di questo, il titolo provvisorio era Lasso). L’uscita era inizialmente prevista per maggio 2025, ma Lana ha deciso di posticiparla e tornare in studio per continuare a lavorarci.

Il brano: