Lana Del Rey diventa Marilyn Monroe nel video di ‘Candy Necklace’

L’amore di Lana Del Rey per Marilyn Monroe è una storia lunga. L’artista americana infatti, già dal suo primo album Born To Die, aveva omaggiato l’attrice interpretandola nel video di National Anthem (in cui vestiva anche i panni di Jackie Kennedy). Era il 2012.

Ora, a poco più di dieci anni di distanza, Lana ritorna nei panni della Monroe – questa volta sdoganando anche il suo celebre capello biondo (cioè, dovrete immaginarvelo, il video è in bianco e nero) – per il clip di Candy Necklace, ufficialmente il primo estratto video del suo nuovo album, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, uscito lo scorso 23 marzo.

In un long video di oltre 10 minuti diretto da Rich Lee, Lana – come per National Anthem – si divide tra la Monroe e un altro personaggio, Elizabeth Short (o Black Dahlia), un’attrice uccisa a fine anni ’40, ed è accompagnata da un co-protagonista. Se in National Anthem era Asap Rocky (ad alimentare i rumor su una possibile relazione), questa volta il ruolo maschile è affidato a Jon Batiste, il pluri-premiato pianista che con Lana collabora sia nel brano che in un interludio del disco (Jon Batiste Interlude).

È la stessa Lana a spiegare la scelta delle due attrici: «Queste donne hanno cambiato i loro nomi e i loro capelli, proprio come me. È come se entrambe fossero cadute nei propri buchi. Quindi il punto è questo: come si fa a non cadere facendo il proprio mestiere?».