Lana Del Rey, cover e tracklist del nuovo disco

Lana Del Rey ha pubblicato la copertina di Chemtrails Over The Country Club, il suo nuovo disco. Potete vederla qui:

Nella foto Lana è circondata da alcune donne, sedute intorno a un tavolo: «Queste sono le mie migliori amiche, visto che oggi me lo chiedete». Per poi aggiungere: «In 11 anni di lavoro sono sempre stata estremamente inclusiva senza nemmeno provarci. I miei amici più cari sono venuti da ogni parte del mondo, quindi prima che tu faccia di nuovo commenti, non sono io a prendere d’assalto la capitale, sto letteralmente cambiando il mondo mettendo la mia vita, i miei pensieri e il mio amore sul tavolo. Rispettatelo».

Commenti che sembrano essere la risposta alle reazioni scatenate sui social media qualche mese fa, quando Lana fu accusata di razzismo dopo un post su Instagram in cui si paragonava ad altre cantanti.

Questa invece la tracklist del disco:

1. ‘White Dress’

2. ‘Chemtrails Over The Country Club’

3. ‘Tulsa Jesus Freak’

4. ‘Let Me Love You Like A Woman’

5. ‘Wild At Heart’

6. ‘Dark But Just A Game’

7. ‘Not All Who Wander Are Lost’

8. ‘Yosemite’

9. ‘Breaking Up Slowly’

10. ‘Dance Till We Die’

11. ‘For Free’

Oggi dovrebbe arrivare anche il video della title-track.