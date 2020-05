Lana Del Rey annuncia un nuovo disco con una lettera indirizzata a chi la critica

Lana Del Rey ha pubblicato una lunga lettera sul suo profilo Instagram in cui scrive – tra le altre cose – che ha un nuovo album in lavorazione. L’uscita è prevista per il 5 settembre.

La lettera è indirizzata a chi l’abbia accusata di rendere ‘glamour’ gli abusi nei suoi primi due album, Born to Die e Ultraviolence. «Domanda: ora che Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani e Nicki Minaj e Beyoncé hanno avuto i numeri uno con canzoni che parlano di essere sexy, di non indossare vestiti, di scopare, di tradire, ecc… posso tornare a cantare di sentirmi bella perché sono innamorata anche se la relazione non è perfetta, o qualsiasi cosa io voglia senza essere crocifissa o dire che sto rendendo glamour gli abusi?», ha scritto.

Lana ha poi espresso la sua frustrazione nei confronti delle “autrici e cantanti alternative” che l’hanno accusata di romanticizzare relazioni tossiche, «quando in realtà io sono solo una persona che canta la realtà di ciò che tutti noi vediamo, come questo tipo di relazioni, che sono molto diffuse».

Descrivendo se stessa come “non una non femminista”, Lana ha sostenuto che ci deve essere spazio per le «donne che guardano e si comportano come me… il tipo di donna che dice no ma gli uomini capiscono sì». Il post completo: