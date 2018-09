Lana Del Rey annuncia il nuovo album e pubblica “Venice Bitch”

Il nuovo singolo di Lana Del Rey è Venice Bitch, traccia da 10 minuti di cui potete vedere il video qui sopra. Regia di Chuck Grant, sorella della cantante.

Il brano arriva a una settimana di distanza da Mariners Apartment Complex ed è stato prodotto da Jack Antonoff dei Bleachers, con cui la Del Rey sta lavorando al prossimo album in uscita nel 2019 e che ha già un titolo: Norman Fucking Rockwell .

«È stato bellissimo lavorare con Jack», ha detto Lana ai microfoni di Zane Lowe. La title track si chiama Norman Fucking Rockwell e parla di questo ragazzo geniale, un artista, che però pensa di fare schifo e continua a ripeterlo. Ho amato così tanto quel pezzo che ho deciso che anche il disco avrebbe dovuto chiamarsi così».

Non solo musica però nel futuro di Lana: la cantautrice vuole infatti pubblicare un libro di poesie. «Ho già 13 poemi che mi piacerebbe condividere con tutti. Fino a qualche settimana fa non pensavo che le avrei pubblicate, ma riguardandole ho capito che i miei lavori potevano diventare un libro. Ho già in mente un titolo, Violet Bent Backwards Over the Grass. Usciranno come una sorta di autopubblicazione, vedremo. Non sono molto brava in queste cose».