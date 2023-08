L’AMA Music Festival è un’esperienza immersiva

Dopo il grande successo di pubblico della premiere dell’8 luglio in cui si sono esibiti – in maniera egregia (ve lo abbiamo raccontato qui) – i Chemical Brothers di fronte ad un sold out da 9 mila persona, l’AMA Music Festival è pronto a entrare nel vivo.

Dal 22 al 27 agosto, nella splendida location verde costellata da alberi secolari del parco di Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzellino, in provincia di Vicenza e a pochi minuti da Bassano del Grappa, l’AMA Music Festival darà il via a sei giorni di grande musica che saranno inaugurati – nel day 0 – dai Verdena al prezzo speciale di 5€ a biglietto, un’anomalia positiva nel sistema concerti italiani di quest’estate. Nei giorni a seguire un cartellone ambizioso metterà a confronto artisti italiani e internazionali per una line up davvero interessante. Si comincia il 23 agosto con Salmo, Turnstile, White Lies e Bnkr44 per proseguire con la giornata rap condivisa tra Cypress Hill, Colle der Formento e Kaos & Dj Craim e il day 3 dedicato agli Articolo 31. La serata successiva sarà invece dedicata al pop-punk di Yungblud, Naska e La Sad per concludere il festival nel nome del metal con Megadeth, Lacuna Coil, Katatonia e Messa.

Più di una semplice rassegna canora quindi, un vero e proprio festival in stile europeo. Così l’AMA porta sul palco più cantanti e band ogni data, dosati per genere musicali, per fornire ai propri spettatori maggiori emozioni da poter vivere, e condividere, in una cornice a dir poco unica.

Ma l’AMA non è solo uno spettacolo musicale, ma un’esperienza più ampia dedicata al territorio, alle persone, alla comunità. Visto il privilegiato posizionamento geografico, infatti, l’AMA ha ideato il progetto “Experiences”, una serie di attività giornaliere da mettere a disposizione del proprio pubblico tra visite alle città, musei, attività sportive alla scoperta del territorio circostante con delle scontistiche d’eccezione.

Tra le possibilità sportive ci saranno i voli liberi in parapendio, il rafting sul fiume Brenta, le escursioni in e-bike sul Monte Grappa e sulle colline di Asolo, per chi invece predilige la cultura ci sarà l’opportunità di visitare il Museo Gypsotheca Antonio Canova, il Museo Civico di Bassano del Grappa, il Museo Rocca Torre di Asolo, il Memoriale Brion e la Villa Ca’ Erizzo in ingresso ridotto. E ancora relax in piscina, enotour con guida, bacaro tour e degustazioni. Ovvero tutto il necessario per viversi il territorio e le sue peculiarità nei momenti in cui gli amplificatori sono spenti.

L’AMA Music Festival si preannuncia quindi essere uno degli eventi più interessanti a cui partecipare quest’estate. I biglietti delle singole giornate, o il pass per l’intero festival, sono acquistabili a questo link.