L’altra metà del cielo: la Milano Music Week per la parità di genere

Nell’anno in cui la Milano Music Week ha la sua prima direttrice artistica (Nur Al Habash), non è un caso che gli incontri dedicati alla parità di ruolo, salariale e numerica all’interno dell’industria musicale italiana siano così numerosi, così come i concerti di proposte e progetti al femminile o queer.

Sul fronte degli appuntamenti, si comincia già martedì 22 novembre, dove tra gli eventi più interessanti della giornata d’apertura di Linecheck (la music conference internazionale dedicata soprattutto agli addetti ai lavori, che si terrà per tutta la settimana al BASE) dalle 14.30 in poi si terrà il meet-up annuale di Keychange, movimento mondiale dedicato proprio alla consapevolezza su questi temi. Il 23 novembre alle 20.00 a Hug Milano, Non SOLO una signora, confronto tra musicisti e addetti ai lavori sul gender gap nel music business.

Il 24 novembre, doppio appuntamento all’Arci Bellezza: alle 17.30 incontro con Margherita Vicario e alle 20.30 primo compleanno di Equaly, piattaforma italiana per promuovere la parità di genere nell’industria musicale. Il 25 novembre alle 17.30 all’Apollo, altro panel con un titolo estremamente esplicativo: Rompere il soffitto di cristallo: la leadership femminile nella musica italiana, e alle 19.00 in SAE Il ruolo della donna nell’industria musicale.

Anche per quanto riguarda i concerti la proposta è quanto mai variegata: dalla giovanissima stella in ascesa del pop italiano, Sissi, live all’Arci Bellezza lunedì 21 al queer pop de La Rappresentante di Lista, sempre lunedì 21 al Fabrique. Da non perdere anche gli showcase di <em>Adidas Originals Meets Santeria, il 24, 25 e 26 novembre sera in Santeria: tra i nomi al femminile più interessanti, Alda, Emma Nolde, Claudyum, Hello Mimmi e tante altre.