L’album più venduto della storia negli Stati Uniti ha appena ottenuto il 40esimo disco di platino

E sono 40. Their Greatest Hits (1971–1975) degli Eagles ha ricevuto il quarantesimo disco di platino negli Stati Uniti, rafforzando il primato di album più venduto della storia del Paese. Quaranta dischi di platino equivalgono a quattro dischi di diamante.

A livello mondiale l’album più venduto resta Thriller, negli Stati Uniti il best seller di Michael Jackson è al secondo posto dietro all’antologia uscita nel 1976 che cattura la prima parte di carriera degli Eagles, quella più legata al country, prima cioè che uscissero due dischi d’immenso successo come Hotel California (1976) e The Long Run (1979).

Negli States, Thriller ha ottenuto 34 dischi di platino, l’ultimo nel 2021. Il terzo album più venduto in America appartiene sempre agli Eagles, è Hotel California, con 28 milioni di platini. Seguono nella top 10 nell’ordine Back in Black degli AC/DC (27 dischi di platino), Led Zeppelin IV (24), The Beatles (24), Greatest Hits Volume I & Volume II di Billy Joel (23), Double Live di Garth Brooks (23), The Wall dei Pink Floyd (23) e Cracked Rear View di Hootie & The Blowfish (22). La presenza di tanti album doppi non è casuale: salvo alcune eccezioni relative alla lunghezza, un doppio deve vendere la metà di un album tradizionale per ottenere i dischi di platino.

«In un’epoca e in una cultura in cui tutto sembra diventare ogni giorno più effimero, è gratificante sapere di aver fatto parte di una cosa che dura nel tempo», ha detto Don Henley ad Associated Press.

L’amore degli americani per gli Eagles dura da oltre 50 anni. A cambiare sono stati i criteri con cui la Recording Industry Association of America assegna dischi d’oro, di platino, di diamante. Un tempo per ottenere un disco di diamante bisognava vendere 10 milioni di copie fisiche. A partire dal 2013 vengono conteggiate anche le cosiddette copie equivalenti che si calcolano contando anche gli streaming su piattaforme come Apple Music, Spotify e YouTube: 1500 stream tratti da un album equivalgono a una copia venduta.

Venerdì gli Eagles daranno il via a una nuova serie di date allo Sphere di Las Vegas, 12 in tutto, quattro al mese tra gennaio, febbraio e marzo.