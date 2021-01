L’album più “venduto” del 2020 è ‘Persona’ di Marracash… che è del 2019

La Federazione Industria Musicale Italiana ha diffuso la classifica degli album più venduti nel 2020. Fra i primi dieci ci sono ben quattro dischi usciti nel 2019. A partire dal più venduto in assoluto, Persona di Marracash (uscito il 31 ottobre 2019), seguito da Famoso di Sfera Ebbasta (che è ovviamente del 2020) e da 23 6451 di tha Supreme (uscito il 15 novembre 2019). Le prime sei posizioni sono coperte da artisti rap e dintorni. Tutte e dieci le prime posizioni sono di artisti italiani.

Il vinile più venduto è invece The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Al secondo posto c’è Famoso di Sfera, al terzo Power Up degli AC/DC.

Per quanto riguarda i singoli, dominano il pop e i tormentoni estivi: al primo posto Karaoke dei Boomdabash con Alessandra Amoroso, al secondo A un passo dalla Luna di Rocco Hunt & Ana Mena, al terzo Mediterranea di Irama.

Le classifiche Top fo the Music di album e singoli si basano non solo sulle copie fisiche vendute, ma anche sugli ascolti delle canzoni in streaming premium e sul download. Secondo i dati GfK, nel 2020 lo streaming premium è cresciuto del 31,8%, sfiorando il miliardo di ascolti alla settimana. La chiusura dei negozi di dischi e la mancanza di instore ha penalizzato il fisico, già in declino sul lato CD: si registra un -27,8 %.

Qui sotto le top 10 di album e singoli.