L’album di Tony Effe ‘Icon’ è al numero uno della classifica “debut global” di Spotify

L’album di Tony Effe Icon è al numero uno della Top Albums Debut Global, la classifica che misura gli stream dei dischi nelle prime 72 ore dalla pubblicazione, ovvero dal venerdì (in questo caso il 15 marzo) alla domenica. E li misura a livello globale, escludendo gli Stati Uniti che hanno una classifica a parte.

Dietro all’album di Tony Effe ci sono Deeper Well di Kacey Musgraves, che è al numero uno della Top Albums Debut USA e di cui abbiamo scritto qui, e Everything I Thought It Was di Justin Timberlake.

La presenza in questa classifica di artisti italiani, soprattutto rap, non è una novità, un altro numero uno si è registrato due settimane fa con I nomi del diavolo di Kid Yugi: come sia possibile lo abbiamo spiegato a questo link.

Tra i feat del disco di Tony Effe ci sono Sfera Ebbasta & Geolier, Simba La Rue, Lazza & Capo Plaza, Ghali, Bresh & Tedua, Side Baby & Pyrex, Guè, Rose Villain, Emma & Takagi & Ketra.

Il rapper della Dark Polo Gang si esibirà il 5 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 12 ottobre al Forum di Assago (MI). Il suo ultimo video è quello di Carrara, con Simba La Rue: