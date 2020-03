L’album del ‘Concerto ritrovato’ di De André con la PFM uscirà in aprile

Uscirà il 17 aprile l’album Il concerto ritrovato di Fabrizio De André con la PFM. Si tratta dell’esibizione che si tenne il 3 gennaio 1979 al Padiglione C della Fiera di Genova, già al centro del film di Walter Veltroni (ne abbiamo parlato qui) che tornerà al cinema l’11 marzo. L’album sarà disponibile in CD e doppio LP.

A causa della qualità modesta delle immagini, il film di Veltroni non conteneva tutte le canzoni eseguite, che invece sono contenute nella versione audio restaurata e masterizzata in 192kHz/24 bit. “Il concerto era stato registrato con tecnica multipista”, si legge nel comunicato stampa. “L’audio era quasi totalmente monofonico ed in alcuni tratti completamente distorto. Dopo una prima operazione di restauro del materiale, sono state ricreate le condizioni di allora, montando un impianto all’interno di un hangar e riproducendo il concerto, generando un fronte sonoro simile all’originale, e registrandolo con microfoni ambientali”.

Alcuni brani distorti nella registrazione originale sono stati lavorati più a fondo: “si è ricorsi all’estrazione dei singoli strumenti ed al trattamento separato di questi. Successivamente sono stati re-mixati tra loro mantenendo gli equilibri simili al missato originale”.

De André, che avrebbe compiuto nel 2020 80 anni, era accompagnato dai musicisti della PFM in versione allargata: Franz Di Cioccio (batteria, percussioni, marimba, crotali), Patrick Djivas (basso), Franco Mussida (chitarra elettrica, chitarre acustiche 6 e 12 corde, voce), Flavio Premoli (tastiere, sintetizzatori, chitarra 12 corde, voce, fisarmonica), Lucio Fabbri (violino, percussioni), Roberto Colombo (tastiere, sintetizzatori, chitarra acustica, voce, percussioni).

I concerti del cantautore e della band erano stati testimoniati da doppi album dal vivo intitolati Fabrizio De André in concerto – Arrangiamenti PFM usciti uno nel 1979 e uno nel 1980. Questa la tracklist del nuovo live: La canzone di Marinella / Andrea / Maria nella bottega del falegname / Il testamento di Tito / Un giudice / Giugno ’73 / La guerra di Piero / Amico fragile / Verranno a chiederti del nostro amore / Zirichiltaggia / Rimini / Via del campo / Avventura a Durango / Sally / Bocca di rosa / Volta la carta / Il pescatore.