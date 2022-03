L’aereo di Miley Cyrus è stato colpito da un fulmine

L’aereo di Miley Cyrus è stato costretto a un atterraggio d’emergenza perché colpito da un fulmine. L’ha raccontato la cantante sui social media: Cyrus era in viaggio per il Paraguay, dove doveva esibirsi come headliner al festival Asunciónico, che non si teneva da prima della pandemia.

«Il nostro aereo è finito in una tempesta inaspettata ed è stato colpito da un fulmine», scrive la cantante su Instagram. «La mia crew, la band, gli amici e la famiglia che viaggiano con me sono tutti al sicuro dopo un atterraggio d’emergenza. Sfortunatamente, però, non siamo riusciti ad arrivare in Paraguay».

Martedì la città di Asunción, la capitale del Paraguay, è stata colpita da un temporale gigantesco. Secondo quanto dicono gli organizzatori dell’Asunciónico su Twitter, le condizioni meteo li hanno costretti a cancellare il primo giorno di concerti: in cartellone c’erano Foo Fighters, Doja Cat e Machine Gun Kelly. Al momento non è possibile sapere se il secondo giorno di festival si terrà come programmato (ma senza Miley Cyrus).