Lady Gaga suona ‘Shallow’ per Joe Biden, il video

Lady Gaga ha attaccato Trump e suonato due brani durante un comizio di Joe Biden a Pittsburgh, in Pennsylvania, uno degli stati in bilico delle elezioni presidenziali. «A tutte le donne e gli uomini con figlie, sorelle e madri. Tutti, non importa come vi identificate: è la vostra occasione per votare contro Donald Trump, un uomo convinto che la sua fama gli consenta di afferrare una delle vostre figlie, sorelle o madri da qualunque parte del loro corpo», ha detto la cantante. «Votate per Joe, è una brava persona». Lady Gaga ha anche suonato due canzoni: Shallow, dalla colonna sonora di A Star Is Born, e You and I.

Lady Gaga ha sempre supportato apertamente il candidato democratico, e Trump l’ha attaccata sui social media. Lo scontro è iniziato domenica con un tweet di Tim Murtaugh, direttore delle comunicazioni della campagna di Trump: «Niente dimostra quanto Biden disprezzi i lavoratori della pubblica amministrazione come la campagna con Lady Gaga, un’attivista anti-fracking», ha scritto. «Sembra un tentativo disperato per raccogliere un po’ d’entusiasmo, ma è un insulto ai 600mila cittadini della Pennsylvania che lavorano in quell’industria». La cantante ha risposto per le rime, e il presidente se l’è presa con lei e altri artisti, tra cui Beyoncé e Jon Bon Jovi, durante un comizio a Scranton: «Lady Gaga non è così buona», ha detto più volte. «Potrei raccontarvi certe storie su di lei».