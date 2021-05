Lady Gaga sta per pubblicare una nuova versione di ‘Born This Way’: ascolta il primo estratto

Il 18 giugno Lady Gaga pubblicherà Born This Way The Tenth Anniversary. La versione per il decennale dell’album del 2011 conterrà sei canzoni “reimmaginate” da altrettanti artisti che rappresentano la comunità LGBTQIA+.

È stato pubblicato oggi il primo estratto: si tratta di Judas rifatto da Big Freedia. «È sempre stata la mia canzone preferita del disco», spiega Big Freedia. «Per me, è una canzone d’amore che parla di quando qualcuno ti tratta male. Io ci sono passata e del resto chi non ci si può riconoscere?».

Oltre alle cover, la nuova versione di Born This Way conterrà le 14 canzoni originali e un nuovo packaging. Nelle prossime settimane verranno resi noti gli altri cinque artisti.

Pochi giorni fa, a West Hollywood è stato deciso che il 23 maggio sarà d’ora in poi il Born This Way Day, in onore del disco di Gaga. La sindaca Lindsey P. Horvath ha consegnato le chiavi della città all’artista, che ha tenuto un discorso. «Grazie per decenni di amore incessante, coraggio e per avermi fornito una ragione per cantare. Perché tutti quanti possiamo provare gioia, perché la meritiamo la gioia. Meritiamo il diritto di ispirare tolleranza, accettazione e libertà per tutti».

Qui sotto la tracklist della nuova versione dell’album.

Born This Way The Tenth Anniversary:

1. “Marry the Night”

2. “Born This Way”

3. “Government Hooker”

4. “Judas”

5. “Americano”

6. “Hair”

7. “Scheiße”

8. “Bloody Mary”

9. “Bad Kids”

10. “Highway Unicorn (Road to Love)”

11. “Heavy Metal Lover”

12. “Electric Chapel”

13. “Yoü and I”

14. “The Edge of Glory”



Born This Way Reimagined:

1. “Marry the Night” – artista da annunciare

2. “Judas” – Big Freedia

3. “Highway Unicorn (Road to Love)” – artista da annunciare

4. “Yoü and I” – artista da annunciare

5. “The Edge of Glory” – artista da annunciare

6. “Born This Way (The Country Road Version)” – artista da annunciare