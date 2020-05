Lady Gaga piange per l’Italia: «Siete nelle mie preghiere»

In un nuovo messaggio postato sui social di Tiziano Ferro, Lady Gaga ha espresso la sua vicinanza all’Italia e agli italiani. «Non so bene cosa dire a parte che vi voglio bene. Siete nelle mie preghiere, so che tante persone sono spaventate, e che tanti anziani sono chiusi in casa al momento. Ho alcuni parenti in Sicilia, so che supereremo tutto. I momenti più difficili sono quelli in cui Dio è più vicino».

Il nonno di Gaga, che all’anagrafe si chiama Stefani Joanne Angelina Germanotta, era partito per l’America da Messina, nei primi anni del ‘900. «Mi auguro che chiunque si trovi in Italia senta l’abbraccio di qualcosa di divino, come le ali di un angelo intorno al bello Stivale». Qui per vedere il video: