Lady Gaga indossa tutti i suoi abiti più incredibili per un video sulle elezioni

Dopo il post di lunedì scorso in cui depositava il voto via posta con felpa e stivali a zeppa rosa – accompagnata dalle note di Babylon – Lady Gaga è tornata a parlare di elezioni con un video in cui indossa tutti gli abiti più iconici della sua carriera e spiega perché è necessario che tutti vadano alle urne.

«Ci siamo quasi, e dobbiamo parlare», dice la popstar. «Prima di tutto vorrei dire una cosa a chi ha già votato: grazie, avete fatto la vostra parte e vi amo, ma non devo parlare con voi. Devo fare un discorso a chi non ha in programma di votare, chi magari non crede più nel voto in generale». Mentre parla, alterna l’abito di carne cruda che Frank Fernandez disegnò per gli MTV VMA 2010, il body del Super Bowl, il costume di Poker Face e così via.

«Non importa come vi sentite a proposito delle elezioni, siete responsabili. Forse siete stufi dei litigi, frustrati dalla pandemia. Forse non vi piacciono i candidati o siete scoraggiati dal sistema e avete deciso di non farne parte. Ma il governo non sparirà, e a meno che non abbiate un biglietto aereo per un altro Paese, questa è la tua casa», ha continuato Gaga. «Non importa come vi sentite, il futuro è ancora nelle vostre mani con questo voto».