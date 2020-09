Lady Gaga, guarda il video di ‘911’

È online da pochi minuti il videoclip del nuovo singolo di Lady Gaga: 911, uno dei brani che ha cantato durante l’incredibile performance – tutta dedicata ai brani di Chromatica – sul palco degli MTV Video Music Awards.

Diretto da Tarsem, presentato con una diretta streaming su YouTube, il video è ambientato in uno strano villaggio nel deserto. Gaga balla, gioca con l’iconografia religiosa, vola come un aquilone, veste abiti da fantasy mediterraneo. Poi, nel finale, scopriamo che era solo l’allucinazione di una donna vittima di un incidente. «Quella canzone parla di un antipsicotico, lo prendo perché non riesco a controllare quello che succede nel mio cervello», ha detto Gaga di 911 in un’intervista per Apple Music.