Lady Gaga, ecco la tracklist del nuovo album ‘Chromatica’

Lady Gaga ha pubblicato la tracklist del suo prossimo album, Chromatica, che include featuring con Ariana Grande, Elton John e Blackpink. Qualche ora prima, copertina e retro dell’album erano trapelati sul sito della Target Corporation, uno dei rivenditori che distribuiranno il disco. La popstar aveva già annunciato che avrebbe posticipato l’uscita, prevista all’inizio per il 10 aprile, sulla scia della crisi COVID-19: “Annuncerò presto una nuova data di rilascio per il 2020. Questo è un momento frenetico e spaventoso per tutti noi”, ha scritto quando ha annunciato il ritardo. “E mentre credo che l’arte sia una delle cose più forti per darci gioia e conforto a vicenda in momenti come questo, non mi sembra giusto pubblicare questo album con quello che sta succedendo durante questa pandemia globale”.

Gaga non ha ancora svelato una nuova data di rilascio per il suo sesto album, ma ha condiviso l’elenco completo delle tracce via Instagram. Il set di 16 brani include il singolo principale Stupid Love. Ecco la tracklist completa:

1. Chromatica I

2. Alice

3. Stupid Love

4. Rain on Me featuring Ariana Grande

5. Free Woman

6. Fun Tonight

7. Chromatica II

8. 911

9. Plastic Doll

10. Sour Candy featuring Blackpink

11. Enigma

12. Replay

13. Chromatica III

14. Sine From Above featuring Elton John

15. 1000 Doves

16. Babylon

Lo scorso fine settimana, Lady Gaga è stata direttore creativo e curatore del live streaming di One World: Together At Home, trasmesso su dozzine di reti e in streaming in tutto il mondo. Martedì è stata rilasciata la colonna sonora dell’evento. I proventi della campagna saranno donati a Global Citizen per sostenere il Fondo di solidarietà COVID-19 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.