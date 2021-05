Lady Gaga, ecco come West Hollywood ha celebrato il Born This Way Day

A West Hollywood d’ora in poi il 23 maggio sarà il Born This Way Day. La nuova ricorrenza celebra la pubblicazione nel 2011 dell’album di Lady Gaga Born This Way, che sabato ha compiuto 10 anni.

Durante le celebrazioni che si sono tenute ieri Lady Gaga ha ricevuto le chiavi della città dalla sindaca Lindsey P. Horvath. È stata anche rivelata un’enorme scritta su Robertson Boulevard col titolo dell’album e i colori delle bandiere trans e gay, un tributo alla comunità LGBTQIA+.

«Per un sacco di tempo siete stati la cazzo di chiave del mio cuore», ha detto Gaga rivolta al pubblico.

.@LadyGaga accepts a key to the city of West Hollywood after Mayor Lindsey P. Horvath officially declares May 23rd ‘Born This Way Day.’ 🏳️‍🌈pic.twitter.com/G8ST6RMh1l — Pop Crave (@PopCrave) May 23, 2021

Gaga ha condiviso sui social foto dell’evento e un messaggio sull’origine dell’album e sul suo significato. «Born This Way, disco e canzone, sono stati ispirati da Carl Bean, attivista religioso nero e gay che predicava, cantava e scriveva di essere “born this way”, nato così», ha spiegato la cantante. «Grazie per decenni di amore incessante, coraggio e per avermi fornito una ragione per cantare. Perché tutti quanti possiamo provare gioia, perché la meritiamo la gioia. Meritiamo il diritto di ispirare tolleranza, accettazione e libertà per tutti».

Born This Way, my song and album, were inspired by Carl Bean, a gay black religious activist who preached, sung and wrote about being “Born This Way.” Notably his early work was in 1975, 11 years before I was born. pic.twitter.com/92oIuPQYHs — Lady Gaga (@ladygaga) May 24, 2021

Born This Way era il seguito dell’album di debutto The Fame e dell’EP The Fame Monster. Il singolo Born This Way è diventato un inno del gay pride. L’ultimo disco di Lady Gaga è Chromatica del 2020.

Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone US.