Lady Gaga è caduta, di nuovo

È successo ancora: Lady Gaga è caduta durante Enigma, lo show della sua residency a Las Vegas, ma questa volta non è colpa sua. La cantante di Shallow si stava esibendo quando un fan, che l’aveva presa in braccio, ha perso l’equilibrio: entrambi sono precipitati giù dal palco, in quella che sembra davvero una brutta caduta.

Il tutto è stato catturato in video dai fan e pubblicato sui social media, con la preoccupazione che la star e il suo ammiratore si fossero fatti male sul serio.

Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl — ash hole (@idkpinecone) October 18, 2019

Lady Gaga and a fan suffered a major fall at #Enigma tonight! 😱 pic.twitter.com/3YplZSUHIG — The Pop Hub (@ThePopHub) October 18, 2019

Per fortuna Gaga si è ripresa in pochi secondi, è tornata sul palco e ha continuato lo show con una performance di Bad Romance, cantando e ballando come se niente fosse. Delle condizioni del fan invece non si sa nulla.