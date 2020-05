Lady Gaga, ascolta la nuova ‘Sour Candy’ con le Blackpink

Lady Gaga ha diffuso un nuovo estratto dall’album Chromatica. Si intitola Sour Candy ed è interpretato col gruppo K-pop delle Blackpink. Il pezzo è prodotto dalla cantante con Teddy Park, Bloodpop e Burns.

Sour Candy segue gli altri singoli tratti dal disco che si sono sentiti finora, Stupid Love e Rain on Me con Ariana Grande. L’album contiene un terzo featuring, Elton John, in Sine From Above.

Chromatica uscirà domani, 29 maggio. È il primo album di inediti di Gaga dai tempi di Joanne del 2016. Nel mezzo c’è stata la colonna sonora di A Star Is Born.