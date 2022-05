Lady Gaga, ascolta ‘Hold My Hand’ dalla colonna sonora di ‘Top Gun: Maverick’

Lady Gaga ha pubblicato poche ore fa il nuovo singolo Hold My Hand. È la canzone dei titoli di coda del film con Tom Cruise Top Gun: Maverick, sequel di Top Gun al cinema dal 25 maggio.

Top Gun uscì nel 1986 e vinse un Oscar per la miglior canzone con Take My Breath Away interpretata dai Berlin e prodotto da Giorgio Moroder. Anche il pezzo di Lady Gaga, scritto e prodotto con BloodPop (con un contributo alla produzione di Ben Rice), evoca gli anni ’80 pur avendo un suono contemporaneo, mentre il testo racconta il desiderio di sentirsi vicini in un periodo di crisi.

«Quando l’ho scritta per Top Gun: Maverick non mi rendevo conto dei molteplici significati che aveva in relazione al film, alla mia psiche, al mondo in cui viviamo», ha scritto Gaga su Instagram. «Per anni ci ho lavorato rifinendola e cercando di farla nostra. Volevo creare una canzone in cui condividere il nostro bisogno profondo di essere compresi e cercare di capire gli altri, il desiderio d’essere vicini quando ci sentiamo distanti, la capacità di celebrare gli eroi e le loro vite».

«Sono grata a Tom (Cruise), Hans (Zimmer, autore delle musiche) e Joe (Joseph Kosinski, il regista) per avermi concesso questa opportunità. Collaborarci è stato favoloso. Io, BloodPop, Ben Rice e gli altri che ci hanno lavorato siamo felici di condividerla con voi. Questa canzone è una lettera d’amore al mondo durante e dopo un periodo difficile».

Per chi ha voglia di revival, ecco Take My Breath Away: