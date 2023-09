L’ADDIO all’estate con i Coma Cose: il 15 settembre live al Carroponte di Milano

Un grande ritorno, la seconda partecipazione a Sanremo, un matrimonio annunciato, ed energia creativa da vendere. Il 2023 del duo milanese Coma_Cose, fin qui, è stato tutto da manuale. Non solo per il prestigioso Premio Bardotti per il miglior testo portato a casa al Festival con L’ADDIO, brano che li ha messi a nudo sul palco e che si è guadagnato il disco di platino. Ma anche per il Club Tour di primavera UN MERAVIGLIOSO MODO DI INCONTRARSI, che, tra marzo e maggio, ha registrato il SOLD OUT completo in tutte e sedici le date, e che ha portato California e Fausto Lama a conquistare non solo l’Italia, ma anche Londra e Parigi. Ma non è ancora finita. Perché è in arrivo un’altra grande occasione per festeggiare insieme ai Coma_Cose il potere della musica e delle grandi emozioni dal vivo. Sarà il 15 settembre al Carroponte di Milano, con una grande festa tra le ultime date di un Tour Estivo con oltre 30 destinazioni in tutta Italia e che, questo ottobre, sbarcherà in America con show a Miami e Los Angeles.

Un ADDIO all’estate, dunque, da cantare a squarciagola sotto i cieli ancora azzurri di Milano, da sempre città di artisti e musicisti e, soprattutto, patria fattuale e spirituale dei Coma_Cose, che l’hanno resa protagonista di alcuni dei loro lavori più iconici. Indimenticabile l’EP-manifesto di esordio del duo, Inverno Ticinese (2017). Ma anche in HYPE AURA (2019), il lavoro in studio a seguire, il legame con il meneghino era vivo e forte (basti pensare al brano VIA GOLA). O come non sentirci parte anche a noi, nelle giornate più buie, di quegli Zombie al Carrefour che California e Fausto Lama cantano nell’omonimo brano contenuto in Nostralgia (2021). All’ombra della Madonnina, il 15 settembre sarà una notte di gioia, energia, e comunità. Perché nessuna città vive senza le sue persone. E questo, i Coma_Cose l’han sempre saputo.

Non solo Milano, però. La musica del duo travalica di misura i confini della metropoli del Nord, e crea connessioni emotive potenti, a volte generazionali, con tutti coloro che l’ascoltano. Infatti, la scaletta dello show unico che attende i partecipanti di questa data estiva comprenderà non solo i brani “milanesi”, ma anche i più ascoltati e amati dai fan dei Coma_Cose: Fiamme negli occhi, per esempio, doppio disco di platino, in un viaggio che comprenderà tutti e tre gli album in studio degli artisti (oltre ai già menzionati, Un Meraviglioso Modo di Salvarsi, uscito nel 2022).

Ulteriore protagonista sarà, naturalmente, anche l’ultimo singolo del progetto, AGOSTO MORSICA, uscito subito prima dell’inizio dell’estate italiana e che i sentori, e le immagini, di questa stagione racconta alla perfezione. AGOSTO MORSICA è una raccolta di immagini e ricordi, sia malinconici che evocativi, a volte spensierati, per comporre la figura di una stagione lontana, dimenticata ma ancora viva nella memoria. La pelle che pizzica per il sale, le notti ribelli, l’alba attesa con gioia e timore, le hit alla radio. Un invito a ballare, cantare, e vivere appieno ogni attimo, trasformandolo in un ricordo indelebile.

L’appuntamento per chiudere anche quest’estate in modo indimenticabile è, dunque, per il 15 settembre al Carroponte di Milano. I biglietti sono disponibili su Ticketone.