L’ad Rai Roberto Sergio non esclude che Amadeus faccia anche Sanremo 2025

A margine della presentazione della nuova stagione del programma di Fiorello Viva Rai 2!, l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio non ha escluso che Amadeus possa fare il direttore artistico anche di Sanremo 2025.

Com’è noto, da contratto l’ultimo Festival di Sanremo guidato da Amadeus sarà quello del 2024. Alla domanda di un giornalista del Corriere della Sera, Sergio ha risposto: «Non ci sarà più Amadeus? Chi lo può dire…».

Fiorello è sulla stessa lunghezza d’onda: «Sai che pure io ti dico la stessa cosa? Perché con Amadeus un minimo di dubbio bisogna averlo. Quello è capace che faccia il colpo di coda e che dica che ne farà un altro».

Fiorello esclude di prendere il testimone dall’amico: «Io a presentare il Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston? No, non è il mio mestiere fare Sanremo. Strano che ancora non lo si capisca, non dico che mi offendo ma quasi… Ma mi ci vedete ad annunciare il prossimo cantante con la prossima canzone? Non arriverei al quarto big in gara».

E ancora: «Al prossimo Festival di Sanremo sarei dovuto andare soltanto nella serata conclusiva del sabato sera, per prendermi Amadeus, dirgli che è finita e riportarlo a casa… A Sanremo, invece, ci sarò tutti i giorni, in un glass “gemello”… Ma questo non vuol dire che salirò sul palco, sabato a parte».

Fiorello vedrebbe bene «Calcutta, sul palco di Sanremo, in gara o come ospite». Il cantautore ha escluso la partecipazione come concorrente: troppo stress.