L’account X di Kanye West è stato disattivato dopo la raffica di tweet deliranti

Pare proprio che alla fine che l’account X (ex Twitter) di Kanye West sia stato disattivato in seguito alla serie di post pubblicati senza freni fino al week end.

La scorsa settimana il rapper infatti ha suscitato un dibattito senza precedenti sui social media. West, ora legalmente noto come Ye, si è presentato sul red carpet dei Grammy con la moglie Bianca Censori praticamente nuda.

Dopo di che, ha rivelato in un’intervista di essere autistico e di credere di aver ricevuto una diagnosi errata di disturbo bipolare nel 2016. Ha anche condiviso di aver smesso di prendere i suoi farmaci per il disturbo bipolare.

Ha poi dato il via al suo ritorno su X, dopo essere stato precedentemente bannato quando era ancora Twitter, esprimendo il suo sostegno a Diddy e Chris Brown e chiedendo che il primo venisse rilasciato dalla prigione a seguito delle accuse di abusi sessuali.

I suoi post su X diventavano sempre più preoccupanti quando ha cominciato a rivendicare il “dominio” sulla moglie Censori: “Ho il dominio su mia moglie. Questa non è una cosa da femministi svegli. Sta con un miliardario, perché mai dovrebbe ascoltare voi stupide stronze senza un soldo? La gente dice che il look da red carpet è stata una sua decisione… Sì, non le faccio fare niente che non voglia, ma sicuramente non sarebbe stata in grado di farlo senza la mia approvazione”

Kanye si è anche lasciato andare a una filippica ritirando le sue scuse alla comunità ebraica per i passati commenti antisemiti, oltre a dichiararsi “nazista” e a pubblicare una serie di altri post degradanti che hanno preso di mira diverse comunità.

Oggi (10 febbraio) sembra che il suo account sia stato disattivato, anche se al momento non è chiaro se a farlo sia stato lo stesso Ye o se il suo account sia stato rimosso da X.

Ha anche lanciato un bizzarro spot per il suo brand Yeezy durante il Super Bowl, in cui è stato filmato mentre si faceva sistemare i denti: “Ho speso tutti i soldi dello spot per questi nuovi denti, quindi ancora una volta ho dovuto girarlo con l’iPhone. Ehm… andate su Yeezy.com”.

Kanye West NEW Yeezy Super Bowl 59 Commercial

Watch this video on YouTube

Nel fine settimana Ye aveva anche detto “Amo Hitler”, elogiato il miliardario e proprietario di X Elon Musk come “la persona più illuminata che [sia] mai stata su Twitter” e affermato che tutte le altre persone lo ammirano. Lo stesso Musk era stato criticato e accusato di nazismo all’inizio di quest’anno, quando aveva fatto il saluto nazisti durante l’insediamento presidenziale di Donald Trump.

Dopo lo sfogo di Kanye del fine settimana, la star di Friends David Schwimmer aveva chiesto che venissero presi provvedimenti contro i rapper per i suoi post pieni di odio e “nazisti”, sostenendo che “chi tace è complice”.