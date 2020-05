‘L’abisso’ è il nuovo singolo di Francesco Bianconi

Dopo la pubblicazione del singolo Il Bene, il frontman dei Baustelle Francesco Bianconi ha pubblicato oggi un nuovo singolo, L’abisso, che potete ascoltare qui sopra.

«Facevo tempo fa un sogno in cui uscivo la sera per andare con gli amici a cena o a bere e mi rendevo conto di essere nudo. Completamente nudo», scrive Bianconi su Instagram. «Nel sogno all’inizio ero a mio agio, così a mio agio che nessuno sembrava far caso al mio outfit adamitico. Poi, pian piano, cominciavo a sentir crescere l’imbarazzo, sempre di più, fino al momento in cui arrivava, inevitabile, ahimè, un senso di tremenda vergogna; e allora

mi svegliavo. Credo che L’abisso sia la canzone scritta dal me della prima parte del sogno. A risentirla mi sembra la voce di uno senza vestiti, o meglio di uno che aveva molta voglia di toglierseli. Senza troppi esibizionismi e invasamenti. Una confessione assai privata, in Schumanniano andazzo».

Forever, il primo album solista del cantautore toscano, uscirà a ottobre dopo esser stato rimandato insieme al tour causa pandemia.