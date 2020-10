La sfida continua: ecco il video di Nandi Bushell che suona un inno per Dave Grohl

Nandi Bushell, la bambina prodigio di 10 anni diventata famosa prima per i filmati in cui suona la batteria su Instagram e poi per l’amichevole battaglia con Dave Grohl, ha scritto, suonato e cantato un inno per il suo rivale. Si intitola Rock and Grohl, the Epic Battle ed è la risposta della bambina alla ‘sigla’ scritta due settimane fa da Grohl.

Nel filmato, Bushell canta e suona tutti gli strumenti indossando un mantello da supereroina. «Mr Grohl», scrive, «la canzone che hai scritto per me era EPICA! Grazie, sei una LEGGENDA!». E poi: «Chiunque vinca questo round, è stato un ONORE battagliare con tre. I vecchi dei del rock sono felici».