La seconda opera di Kanye West, ‘Mary’, sta per andare in scena a New York

La prima replica della nuova opera di Kanye West, Mary, si terrà domenica 22 dicembre alla David Geffen Hall del Lincoln Center, New York.

Diretta da Vanessa Beecroft, con musiche del coro di West, il Sunday Service, Mary è stata rappresentata per la prima volta all’inizio di dicembre al Miami Marine Stadium durante l’Art Basel Miami.

Un comunicato spiega che Mary è “basata sulla storia tratta dalla Bibbia degli eventi miracolosi che accompagnarono la nascita di Gesù Cristo. I libri di Matteo e Luca raccontano la storia di Maria, scelta da Dio per dare alla luce il Messia”.

Lo show prevede la performance del Sunday Service e di cantanti lirici professionisti, e presenta un mix di musica occidentale, standard gospel e opera tradizionale. La prima di Miami è nota alla cronaca anche per le foto di West col costume d’argento indossato da tutti i membri del cast: una tunica d’argento abbinata pantofole d’argento e capo dipinto d’argento.

Mary è la seconda opera di West dopo Nebuchadnezzar, sempre diretta da Beecroft e presentata in anteprima a Los Angeles il mese scorso. West ha pubblicato il suo ultimo album, Jesus Is King, in ottobre unitamente all’omonimo film IMAX. Sta lavorando alla seconda parte del disco e ha twittato una foto in studio con Dr. Dre promettendo che è “in arrivo”.