La Sardegna torna sulla mappa: i concerti di Daniele Silvestri, Fabri Fibra e Claudio Baglioni a Cagliari

Siamo abituati a pensare alla Sardegna come tappa di grandi concerti solo d’estate, ma è un’idea ormai superata: città come Cagliari offrono eventi musicali di ogni genere, per tutti i gusti e soprattutto di grande spessore, come dimostra il calendario di dicembre, fitto di date da segnare in agenda.

La prima è senz’altro quella del 3 dicembre, quando nel capoluogo sardo arriverà uno dei cantautori più amati della sua generazione: Daniele Silvestri. Il suo tour teatrale, che toccherà anche il Teatro Massimo, lo vede accompagnato da una band di sette elementi, e come ha annunciato lui stesso sarà anche l’occasione per suonare per la prima volta dal vivo alcuni brani dal suo album di prossima uscita, motivo in più per non mancare.

Gli appassionati di hip hop cagliaritani, invece, saranno felici di sapere che Fabri Fibra ha appena annunciato che il suo showcase tour farà tappa anche all’Opera Music Forum il 7 dicembre. Reduce dal grande successo della tournée estiva, è pronto a riportare la sua musica nel contesto dei club, dove ha mosso i suoi primi passi come rapper, arrivando in molte province che ancora non aveva avuto occasione di visitare quest’anno: da quella di Agrigento a quella di Taranto, da quella di Perugia a quella di Lecce.

Per gli amanti della canzone italiana, invece, l’appuntamento è al Teatro Lirico di Cagliari per il 30 dicembre, con Claudio Baglioni. Fresco vincitore del premio Tenco alla carriera e ancora in giro per l’Italia con il lungo 12 Note Solo Tour (72 date tra 2022 e 2023), che lo vedrà protagonista assoluto insieme al suo pianoforte.

