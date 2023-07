Ecco la risposta di Meneguzzi a J–Ax: ascolta ‘Pappon Paradise’

News Musica

Brina Knauss e le farfalle che ballano nello stomaco 5 minuti prima del live. Un racconto inedito e unico by Ploom

Dj slovena con un passato nella moda, si emoziona e fa emozionare il pubblico con la sua musica elettronica. È la protagonista di un nuovo episodio di Five Minutes Before by Ploom, la serie di interviste in cui gli artisti raccontano come vivono i momenti che precedono il loro show