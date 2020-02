La recensione di Noel Gallagher del nuovo singolo di suo fratello Liam

È uno di quei giorni: nuova settimana, nuovo litigio tra i fratelli Gallagher. Questa volta a iniziare è Noel, che ieri sul suo profilo Twitter ha scritto un paio di cose su Once, il nuovo singolo di suo fratello Liam.

“Niente da vedere qui”, ha scritto Noel. “Il silenzio resta d’oro… e nel caso non lo sapeste già qualcuno ha un nuovo singolo fuori. Credo si chiami ‘Once’ che è l’esatto numero di volte in cui va ascoltato”

Poi ha aggiunto: “è disponibile in tutti i migliori negozi di dischi ma soprattutto in quelli di merda. Buona domenica”.

It’s still available in all good record shops but mostly in the shit ones.

Happy Sunday.

— Noel Gallagher (@NoelGallagher) February 16, 2020