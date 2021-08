La rapper Chadia Rodriguez è accusata di una rapina

Chadia Rodriguez, la rapper classe 1998 diventata nota al grande pubblico per aver partecipato all’ultimo concerto del Primo maggio presentandosi sul palco in topless, è finita coinvolta in un’inchiesta sua una rapina avvenuta a Torino nel 2017. L’indagine, denominata “Chili Pepper” coinvolge 53 indagati, quasi tutti ragazzi, accusati di aver compiuto rapine in tutta Italia e all’estero.

Tra questi c’è appunto Chadia Rodriguez, accusata di aver rapinato un un ragazzo conosciuto in un bar. La rapper l’avrebbe chiamato per chiedergli di darle un passaggio da Mondovì fino a Torino in cambio di un pieno di benzina, ma una volta giunto al luogo dell’appuntamento lei avrebbe provato a far salire in auto anche alcuni suoi amici. Durante una sosta, poi, uno dei complici avrebbe spruzzato in faccia al ragazzo dello spray urticante per strappargli la catenina d’oro. La rapper e i complici gli avrebbero rubato anche il cellulare e avrebbero provato a rubargli la macchina.