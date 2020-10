La prossima mossa di Anna: un pezzo con Gué Pequeno

A poche ore dall’uscita del Red Bull 64 Bars, in cui su una base di Night Skinny risponde a tutte le critiche ricevute dopo il successo a sorpresa di Bando, Anna ha annunciato l’uscita di un nuovo inedito, il primo di una lunga serie di singoli che usciranno nel corso dell’autunno. Si chiama Bla Bla e sarà in collaborazione con Gué Pequeno.

La rapper diciassettenne è passata nel giro di pochi mesi dall’anonimato a decine di milioni di stream su tutte le piattaforme digitali – con tanto di apparizioni in playlist di tutto il mondo –, e ora pubblicherà nuove canzoni per dimostrare di essere all’altezza del rap game nazionale. Dopo Bando e le apparizioni in hasta la vista di Ghali e Biberon della Dark Polo Gang sarà il turno di Bla Bla, in arrivo il prossimo 7 ottobre.