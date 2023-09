La prima chitarra di Slash usata con i Guns N’ Roses è all’asta per un milione di dollari

La chitarra Les Paul (modello Hunter Burst) che Slash ha utilizzato ad inizio della sua carriera con i Guns N’ Roses andrà all’asta per un milione di dollari.

Lo strumento fu acquistato da Slash il 25 settembre 1985 da Howie Huberman e Albert Molinaro di Guitars R Us ed è stata utilizzata durante i primi concerti della band a Los Angeles. Proprio da quello strumento e in quella serie di concerti sono nati i brani di Appetite for Destruction, il disco d’esordio dei Guns uscito nel luglio 1987. La chitarra non è una Gibson Les Paul originale, ma una replica del liutaio Peter ‘Max’ Baranet a cui sono state apportate delle modifiche da parte di Roman Rist.

Gotta Have Rock And Roll ha messo all’asta la chitarra – con tutti i certificati necessari – con una base d’asta di un milione di dollari, ma prevede – come scritto nel proprio sito – di guadagnarne il doppio.