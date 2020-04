La Pasquetta di StayOn: 50 artisti e 12 ore di musica in streaming

StayOn, iniziativa nata dalla collaborazione tra club musicali e festival di tutta Italia che dal 16 marzo ha organizzato più di 650 eventi in streaming, ci accompagnerà durante la Pasquetta con #STAYmONday, un enorme evento di chiusura in cui 50 realtà della musica live trasmetteranno in diretta a reti unificate sulla pagina Facebook di KeepOn Live.

La direzione artistica dell’evento è di Roy Paci e Rodrigo D’Erasmo, che hanno raccolto le adesioni di Brunori SAS, Ascanio Celestino, Dente, Dimartino, Diodato, Eugenio in Via Di Gioia, Fadi, Enrico Gabrielli, Leo Gassman, Frankie Hi-Nrg, Ghemon, Jo Squillo, Malika Ayane, Piero Pelù, Tosca, Vasco Brondi e tanti altri.

“Non era facile trovare parole e modi giusti per diffondere pubblicamente il momento drammatico del nostro settore”, dice Federico Rasetti, direttore di KeepOn Live. “Le donazioni raccolte, la risposta dei media, dei partner istituzionali e soprattutto i messaggi d’affetto e ringraziamento arrivati da club, festival, artisti, tecnici e professionisti ci fanno dire che abbiamo raggiunto l’obiettivo”.

#STAYmONday raccoglierà donazioni per l’Associazione Nazionale D.i.Re “Donne in Rete contro la violenza”. La maratona inizierà alle 11 e continuerà fino alle 23.