La nuova playlist di Obama non è niente male

Torna l’estate e torna la playlist dell’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Una manciata di brani che sta, lo citiamo, ascoltando ultimamente.

«Con così tante persone che si riuniscono con la famiglia e con gli amici, c’è molto da festeggiare quest’estate», ha twittato Barack Obama. «Ecco una playlist di canzoni che ho ascoltato ultimamente – è un mix di cose vecchie e cose nuove, nomi famosi e artisti emergenti, e un sacco di altre cose in mezzo».

With so many folks getting together with family and friends, there’s a lot to celebrate this summer. Here’s a playlist of songs I’ve been listening to lately—it's a mix of old and new, household names and emerging artists, and a whole lot in between. pic.twitter.com/xwTPun9wsw

— Barack Obama (@BarackObama) July 10, 2021