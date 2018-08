La notte benefica di Andrea Bocelli

Avete tempo fino al 25 agosto per collegarvi a questo indirizzo e partecipare all’estrazione di due biglietti per “La Notte di Andrea Bocelli”, evento con il quale CharityStars, la Fondazione Mediolanum Onlus e la stessa Andrea Bocelli Foundation raccoglieranno i fondi che saranno destinati al progetto di ricostruzione della scuola di Muccia nelle Marche, duramente colpita dal terremoto del 2016.

Contribuire è facilissimo: basta fare una donazione per ottenere uno o più ticket e partecipare dunque all’estrazione. In palio un’esperienza esclusiva, con aperitivo pre-concerto, spettacolo in postazione VIP e un meet and greet con Andrea Bocelli, che racconta l’iniziativa in questo video: